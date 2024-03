Autonomia regionale, Lega: "No a rallentamenti. Per noi è prioritaria"

"Il ddl è già stato approvato presso il Senato della Repubblica"

"Per noi l'autonomia è prioritaria. Ne stiamo discutendo e stiamo lavorando da mesi su questo tema. Peraltro è il ddl è già stato approvato presso il Senato della Repubblica, a seguito di un ampio confronto. La Lega non fa passi indietro su una sfida così importante per l'efficienza del Paese e contrasteremo ogni rallentamento". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alberto Stefani, presidente della Bicamerale sul federalismo fiscale e segretario regionale della Lega in Veneto, dopo le parole di questa mattina del capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli che ha espressamente chiesto di rinviare l'approvazione definitiva dell'autonomia regionale differenziata a Montecitorio a dopo le elezioni europee dell'8-9 giugno.