"Ballottaggi a Torino-Roma? Pd favorito. Ma non dare nulla per scontato..."

"L'affluenza alle urne in questa tornata elettorale ha subito un calo importante ma non un crollo. Nelle città principali la flessione è stata di 5-6 punti percentuali, probabilmente perché è stata una campagna elettorale con meno dialettica nella quale è mancata una forte presenza dei principali leader politici". Inizia così l'analisi per Affaritaliani.it delle elezioni di Livio Gigliuto, vice-presidente dell'Istituto Piepoli.

"Il dato principale è sicuramente il successo dei candidati del Partito Democratico, ma soprattutto per le proporzionali. Si sapeva che Sala avrebbe vinto a Milano forse già al primo turno, ma in pochi avevano prevista una vittoria di questa ampiezza. Lo stesso discorso vale per Lepore a Bologna e Manfredi a Napoli. Il dato più importante della vittoria del Centrosinistra sono le proporzioni".

"Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle - spiega il sondaggista - la lettura corretta è che ormai è un partito destinato ad allearsi al Pd. La leadership di Conte e queste elezioni hanno sottratto l'ambiguità e hanno cancellato la politica dei due forni dei 5 Stelle. Poi, come sempre, si sa che nelle Amministrative faticano molto di più che nelle elezioni nazionali".

"La Lega ha sicuramente subito un calo, in alcune città anche significativo, ma ad esempio a Milano si conferma sopra Fratelli d'Italia e questo è già un dato importante visti i timori della viglia. Il calo c'è stato, indubbio, ma non così elevato come qualcuno aveva previsto".

"Fratelli d'Italia, che si inserisce in un contesto che non vince, non ha registrato il botto, ma ha avuto una piccola crescita, in particolare in alcune città come a Roma dove il dato del partito di Giorgia Meloni è ottimo".

"Molto interessante il dato di Forza Italia, ancora viva. Ad esempio in Calabria, se si somma a Forza Italia il risultato della lista di Occhiuto, i numeri sono considerevoli. All'interno del Centrodestra, che ha subito complessivamente una sconfitta a queste Amministrative, il dato di Forza Italia è certamente positivo e interessante".

E infine uno sguardo ai ballottaggi di Torino e Roma tra Pd e Centrodestra. "La logica porta a ragionare per sommatorie, e quindi favoriti sono Lo Russo a Torino e Gualtieri a Roma, i candidati del Centrosinistra, ma non va dimenticato che al secondo turno si ricomincia da zero. Gli elettori vanno convinti a tornare alle urne e i giochi si riaprono. Insomma, Pd e Centrosinistra favoriti a Torino e Roma, ma non si può assolutamente dare nulla per scontato", conclude Gigliuto.