Basilicata al voto, Cdx riunito a Potenza. Arianna Meloni: "Resto militante"

Il centrodestra cerca il bis dell'Abruzzo nel voto regionale in Basilicata (urne aperte domenica e lunedì per 57mila elettori): dopo la sconfitta in Sardegna, la maggioranza di governo punta sulla rielezione di Bardi a governatore dopo quella di Marsilio. Sul palco insieme a Potenza i leader Meloni, Salvini e Tajani. "Noi siamo qui, uniti come al solito, in tutta Italia", ha detto il vicepremier Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine del comizio finale del centrodestra per le Regionali lucane di domenica 21 e lunedì 22 aprile. "Siamo convinti che Bardi abbia tutte le carte in regola per governare altri cinque anni". "Siamo ottimisti, il clima che si respira in Basilicata è positivo. Sono convinto che Bardi governerà altri cinque anni con una maggioranza più ampia. La partita si vince con il buongoverno". "Non c'è un accordo politico nazionale, ma credo che si possa fare un accordo simile anche in Piemonte". Matteo Salvini ha poi aggiunto: "Sono orgoglioso del lavoro che la Lega e il centrodestra hanno fatto in questi cinque anni. Io, di mio, in un anno e mezzo sto investendo come non mai per sistemare strade, autostrade e ferrovie in Basilicata".

Arianna Meloni: "Resto militante"

A Viterbo e Tarquinia debutta in due comizi Arianna Meloni, responsabile del tesseramento di Fdi e sorella della premier: "Non voglio fare la leader, resto una militante". "Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo, ci si è chiesti ' ha cambiato profilo, improvvisamente vuole fare il grande leader': non sono qui per sostituire il presidente del Consiglio, per fare chissà cosa, il capo del partito, sono qui da dirigente di FdI e da militante, questo siamo, abbiamo scelto di fare politica senza avere nessuna ambizione personale, è con questo spirito che abbiamo iniziato a fare politica", ha detto la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, a un evento elettorale a Viterbo. Alle sue spalle il manifesto del partito con lo slogan 'L'Italia cambia l'Europa'. "C'è ancora tanto da fare, la vittoria delle politiche è stata sì del centrodestra ma anche del popolo italiano, che ci ha indicato che voleva essere governato da una maggioranza coesa e ha dato vita ad un governo di visione e soprattutto stabile. Oggi abbiamo davanti un'altra sfida, la battaglia delle battaglie le prossime europee, il modello italiano deve essere quello che portiamo in Europa", ha concluso Arianna Meloni.