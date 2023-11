Basilicata, Bardi ad Affaritaliani.it: "Chiudere al più presto sul mio nome"

"I sondaggi sono favorevoli, il centrodestra può vincere dappertutto, ma é importante essere uniti"

Lei sarà ricandidato alle elezioni regionali del prossimo anno? "Ho letto che l'On. Crippa, vice-segretario della Lega, ha affermato che o si confermano tutti i presidenti uscenti o si ridiscute tutto. I sondaggi sono favorevoli, il centrodestra può vincere dappertutto, ma é importante essere uniti. Io sono fiducioso, spero si chiuda il prima possibile". Lo afferma ad Affaritaliani.it il Governatore della Basilicata Vito Bardi (Forza Italia), dopo il pieno sostegno di Antonio Tajani e le dichiarazioni dei vertici della Lega.



Appunto la Lega, che sembra voler candidare Pasquale Pepe, commissario regionale del partito... "Le aspirazioni di tutti sono legittime. Tajani è stato chiaro e questo rafforza il nostro impegno sui territori. Per il bene della Basilicata spero proprio che si possano archiviare tutte le polemiche e correre tutti uniti per vincere. Se gli altri partiti della coalizione hanno argomentazioni diverse ci sta, è il gioco della politica. Dico solo che ogni presidente uscente dovrebbe essere giudicato dai propri elettori. Soprattutto in Basilicata, dove affronteremo il partito della restaurazione", conclude Bardi.