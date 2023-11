Regionali, Tajani ad Affaritaliani: "Il candidato in Basilicata è Vito Bardi"

"Non è in discussione la sua candidatura. Forza Italia lo sostiene con forza e determinazione"

Il rumor di Affaritaliani.it sulle elezioni regionali del 2024 solleva un caso nel Centrodestra. L'ipotesi che Fratelli d'Italia si prende la Sardegna, con Christian Solinas scaricato anche dal Carroccio, e soprattutto in cambio la Lega ottenga il candidato in Basilicata, dove l'attuale presidente è Vito Bardi di Forza Italia, ha scatenato l'ira dei massimi vertici del partito fondato da Silvio Berlusconi.



Letta l'indiscrezione, il vicepremier Antonio Tajani afferma in modo categorico ad Affaritaliani.it: "Vito Bardi è il presidente uscente della Basilicata, vincente in tutti i sondaggi, e non è in discussione la sua candidatura. Forza Italia lo sostiene con forza e determinazione". Parole chiarissime e che faranno molto discutere nella maggioranza.