"Berlinguer pensa solo agli ascolti. No dai Berlusconi a Boccia? Un 'casino'..."

"L'idea è solo di Berlinguer che non si fa censurare da nessuno"



"Per Bianca Berlinguer Maria Rosaria Boccia è la nuova Fabrizio Corona. Lei pensa solo agli ascolti e non le interessa altro". E' la chiave di lettura che Luigi Bisignani, profondo conoscitore delle logiche dei palazzi del potere e della politica, dà su Affaritaliani.it alla partecipazione questa sera su Rete 4 dell'ex consigliera dell'ex ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano a 'E' Sempre Cartabianca' su Rete 4.

Ma la premier Giorgia Meloni, raccontano anche da Fratelli d'Italia confermando quanto scritto su alcuni quotidiani stamattina, è irritata per lo spazio che Mediaset, quindi i figli di Silvio Berlusconi, lasciano su una loro televisione a una donna che ha messo in imbarazzo il governo e la stessa presidente del Consiglio. Secondo Bisignani, "l'idea è solo di Berlinguer che non si fa censurare da nessuno. Se le avessero detto di no sarebbe venuto fuori un casino e la pezza sarebbe stata peggiore del buco".