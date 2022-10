Berlusconi all'angolo, Meloni accelera: il Cav. accetterà mai Giorgia premier?

Berlusconi show e l'alta tensione con Giorgia Meloni: il commento

Nel teatrino politico e nel Paese, anche dopo le dichiarazioni pro-Ucraina di Giorgia Meloni e l’intervista di Berlusconi al Corriere della Sera, non ci si può non chiedere: cosa farà il senatore Berlusconi, bocciato e irriso dal portavoce di Zelensky, qualora fosse avvertito da Maria De Filippi, conduttrice di punta di Mediaset: “Presidente, c’è un pacco per lei, proveniente da Mosca”?

Accetterà il nuovo dono e berrà la vodka con la giovane compagna, la silenziosa calabrese Marta Fascina, e la senatrice anti-Meloni e pro-Salvini, Licia Ronzulli, o seguirà il consiglio del capo della delegazione polacca nel Ppe, Andrzej Halicki, il quale ha invitato il Cav. a "rimandare indietro la vodka". E Salvini allenterà gli stretti rapporti della Lega con il partito del Presidente della Federazione Russa, oppure no?

E l’ex capo del governo, saggiamente consigliato da Gianni Letta, accetterà, serenamente, che la leadership del centrodestra passi a Giorgia Meloni? Oppure riserverà alla giovane trionfatrice delle elezioni il “trattamento Boffo”, che venne inflitto all’allora direttore di “Avvenire”? È preoccupante la chiamata in causa dell’”uomo” come lo ha definito il Cav. di Arcore-di Giorgia, Andrea Giambruno, che lavora a Mediaset. Belusconi lo ha citato due giorni dopo l’affermazione della Presidente di “Fratelli d’Italia” (“Non sono ricattabile !”, come Fini, avrebbe potuto aggiungere, per la casona di Montecarlo).