Bonaccini e l'ennesima corrente nel Pd. Per "calmare" la fronda anti-Schlein

Pd, i malumori verso la segretaria aumentano. E Bonaccini crea l'ennesima "area culturale" per frenare la fuga di massa

Per quanto la segretaria Elly Schlein non perda occasione per ribadire che il Pd è più unito che mai, le tensioni tra i dem sono sotto gli occhi di tutti e per cercare di evitare l'ennesima scissione adesso è intervenuto il presidente dell'Emilia Romagna e del Pd Stefano Bonaccini. La soluzione per bloccare la fronda anti-Schlein? L'ennesima corrente. Oggi a Cesena - si legge su Il Tempo - nasce "Energia popolare", la "non" corrente di Stefano Bonaccini o, come preferisce definirla lui, l’area culturale per "dare un contributo di idee al Pd". Nonostante tutte le precisazioni e i distinguo è difficile però non pensarla come una fronda per cercare di correggere la rotta della nave dem capitanata da Elly Schlein. Anche perché - se davvero andasse tutto bene non si capisce l’esigenza di costituire un’"area culturale" per poter presentare delle proposte. Bonaccini è il presidente del partito non esattamente l’ultimo degli iscritti.

Per questo sembra essere più un segnale rivolto a chi aveva appoggiato la mozione del governatore emiliano, durante le primarie, tranne poi rimanere deluso non solo dalla gestione Schlein ma anche dalla mitezza di Bonaccini verso la segretaria. Se l’indiscrezione venisse confermata la creazione di Bonaccini assumerebbe sempre di più la forma di un lascito verso gli "scontenti" del partito, base riformista in primis.