Giorgia e Marina le incompatibili, scontro aperto. Il duello è tutto politico

Giorgia e Marina, ecco cosa c'è davvero dietro allo scontro tra le due

Non sono passate inosservate le frasi pronunciate dalla premier Giorgia Meloni in occasione della commemorazione di Borsellino a Palermo, quando un cronista le ha chiesto che cosa ne pensasse della lettera di Marina Berlusconi contro i giudici che si accaniscono su suo padre anche da morto, evocando una riforma della giustizia, Meloni ha risposto così: "Non mi risulta che Marina sia in politica, è solo un suo parere personale". Non era difficile immaginare che - si legge su La Stampa - la lettera di Marina Berlusconi avrebbe costituito uno scossone alla finta pace che la memoria di Silvio Berlusconi sembrava aver portato dentro la coalizione al governo.

Più imprevedibile è stata, invece, la risposta data mercoledì dalla premier. Quello fra le due è stato uno scambio crudo, senza orpelli, dritto al cuore di due questioni. Uno scambio in cui vari limiti della politica e delle relazioni pubbliche sono stati travolti. Meloni va dritta addosso alla figlia del Cavaliere, di fatto tacitandola. Tra le due frasi questa della premier risuona così come la più drastica e forse la più offensiva. Tanto più per il contesto in cui viene pronunciata: le celebrazioni per la morte di Borsellino.