Calenda senza freni: "Renzi? Sta messo peggio di tutti. Schlein? N'accollo"

Calenda ospite a Viva Rai 2 da Fiorello, da Renzi a Meloni: tutte le battute del leader di Azione

Il leader di Azione Carlo Calenda ospite a Viva Rai 2, il programma d'intrattenimento mattuttino di Fiorello, ne ha una per tutte: da Renzi a Conte, da Meloni a Schlein, si lancia in una serie di giudizi in romanesco più che piccanti.