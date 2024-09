Campo largo, il sondaggio di Travaglio sul Fatto: "Se si alleano con Renzi perdono un quarto degli elettori"

Campo largo, Renzi non gradito. Il sondaggio sulle intenzioni di voto di Pd, M5s e Avs con l'ex premier in coalizione

Il centrosinistra non riesce a trovare un accordo su Renzi, da una parte la segretaria del Pd Elly Schlein spinge per aggiungere Italia Viva all'alleanza in vista delle Regionali in Liguria, dall'altra parte Avs e M5s fanno muro. Come ribadito dall'ex ministro del M5s Stefano Patuanelli a La Piazza di Affari: "Con lui manco morti". Il direttore Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano pubblica l'esito di un sondaggio commissionato proprio su questa situazione. Il rilevamento è stato fatto da Cluster17, quotata società francese. Il sondaggio è stato effettuato tra il 30 agosto e il 2 settembre su un campione di 1014 persone rappresentative dell'elettorato per età, genere, categoria socio-professionale, regioni e dimensione. Difficile avere dubbi - prosegue Il Fatto - all'elettorato di centrosinistra Renzi non va giù. Tanto da mettere in dubbio la propria fedeltà elettorale e dichiarare che la sua presenza nell’alleanza "influirebbe negativamente sul voto all'eventuale "campo largo".

Ben l’82% dell’elettorato 5Stelle dice che le probabilità di votare l’alleanza comprensiva dell’ex premier si ridurrebbero a seguito della sua presenza; la percentuale è al 63% nel caso dell’Alleanza Verdi e Sinistra e pur ridotta raggiunge un significativo 37% anche nel Pd. Il 59% dell' elettorato complessivo - risulta dal sondaggio e lo riporta Il Fatto - si dice 2contrario" al fatto che Avs, Pd e M5S "concludano un'alleanza elettorale con Matteo Renzi e il suo partito Italia Viva". La percentuale sale al 65% tra l’elettorato del centrosinistra all’interno del quale è suddivisa tra il 78% dei 5 Stelle, il 65% di Avs e il 53% del Pd dove il 43% si dice invece favorevole. L’unico partito che si esprime maggioritariamente a favore dell'alleanza è Azione di Carlo Calenda con il 56% di sì.