Caro benzina, Di Maio: "Ok a rilascio 60 milioni barili petrolio per far scendere i prezzi"

Caro benzina, Di Maio: "Con Iea deciso rilascio 60 milioni barili petrolio per far scendere prezzi"

"Un appuntamento importante per definire le strategie energetiche sarà il prossimo Consiglio Ue. Assieme ai membri dell'Agenzia internazionale dell'energia abbiamo deciso di rilasciare 60 milioni di barili dalle scorte complessive per far abbassare i prezzi del greggio" così il ministro degli Esteri Di Maio nell'aula della Camera.

Ucraina, Di Maio: “Sostegno europeo, 500 milioni per equipaggiamenti letali e non letali”

“Stiamo dimostrando concretamente il sostegno europeo all'Ucraina con l'approvazione di misure di assistenza a valere sullo strumento europeo per la pace per la fornitura a Kiev di equipaggiamenti letali e non letali del valore di 500 milioni di euro” così il Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio durante il Question Time alla Camera a Roma. / Camera dei Deputati

Caro energia, Di Maio: "A lavoro su tetto prezzo gas per svincolare costo bollette"

"Continueremo a lavorare per un tetto al prezzo di acquisto del gas anche in sede europea. L'obiettivo è di svincolare il prezzo delle bollette" così il ministro degli Esteri Di Maio nell'aula della Camera che ha risposto con un applauso.

