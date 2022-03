Caro carburante e bollette alle stelle: verso le contro-misure del governo

Energia, il governo verso provvedimenti in Cdm: rateizzazione e calmieramento bollette più un taglio al prezzo della banzina

Per fronteggiare le ricadute economiche della guerra in Ucraina il governo italiano in sede europea si impegnerà sul fronte di un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas. Così fonti di palazzo Chigi.

Nell'immediato il governo sta lavorando a uno o piu' provvedimenti che abbiano come obiettivo la rateizzazione e il calmieramento delle bollette energetiche per famiglie e imprese. Ma anche un intervento con lo scopo di tagliare il prezzo della benzina e del diesel.

Il governo, oltre alle misure allo studio sul caro carburanti e sulle bollette che dovrebbero approdare gia' in settimana in Cdm, si impegnerà per ulteriori misure sul fronte della crisi energetica, in particolare sul fronte di un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas.

L’esecutivo sta valutando la possibilità di utilizzare l'extra gettito Iva sui carburanti di questi mesi e di intervenire sugli extraprofitti delle imprese di alcuni dei settori interessati, preservando la stabilita' della finanza pubblica. Cosi' fonti di palazzo Chigi.







