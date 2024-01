Caso Degni finisce in Parlamento: FdI annuncia un'interrogazione

Caso Degni, la nota di FdI che annuncia un'interrogazione parlamentare

"Fratelli d'Italia presenterà una interrogazione parlamentare per fare luce sulle numerose dichiarazioni anti governative e apertamente contro il premier Meloni e FdI espresse sui propri canali social dal consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, che sono ingiustificabili e incompatibili con il ruolo che ricopre". Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una nota annuncia l'intenzione da parte del partito della premier di presentare un'interrogazione parlamentare sul caso che ha visto coinvolto il consigliere della Corte dei Conti Degni.

"I post del magistrato che, dovrebbe essere - o per lo meno apparire - super partes e quindi terzo, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Organo costituzionale che rappresenta, suonano come un'intollerabile provocazione. Quando mai un giudice della Corte dei Conti fa pubblicamente il tifo per la caduta del Governo? Diciamolo chiaro e tondo: Degni e' un politico di sinistra che, a tempo perso, e' sinistro componente della Corte dei Conti", sottolinea Foti.

"Al suo "resistere, resistere, resistere" opponiamo il nostro "cacciarlo, cacciarlo, cacciarlo". Attendiamo che il segretario Schlein e le opposizioni tutte condannino un siffatto atteggiamento, fazioso e inopportuno, che imbarazza l'intera Corte dei Conte", conclude Foti.