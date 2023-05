Governo, il caso Fuortes all'odg del Cdm: comincia il valzer delle nomine Rai

Tra i provvedimenti attesi in Cdm oggi il decreto Fuortes: al via il ballo delle nomine Rai

Nel Consiglio dei Ministri (Cdm) convocato oggi a Palazzo Chigi sono diversi i temi in discussione. Dal decreto-legge in materia di amministrazione di enti pubblici e società al decreto legislativo sulle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Ma nell'ordine del giorno è inserito anche il cosiddetto decreto Fuortes, con cui si deciderà il cambio dei vertici nella tv pubblica Rai.

Il decreto Fuortes fa riferimento a "disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale". Con questo emendamento, si introduce un limite anagrafico - collocato a 70 anni - per gli amministratori dei teatri lirici. In questo modo Carlo Fuortes, attuale amministratore delegato (Ad) della Rai, potrebbe essere nominato sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli al posto di Stéphane Lissner, che attualmente occupa quella carica. E ovviamente accettando la carica di Sovrintendente lascerebbe quella di Ad Rai.

Ma non è tutto. In esame al Cdm di oggi saranno presi anche i decreti in materia di amministrazione di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (Presidenza - Economia e finanze - Salute - Lavoro e politiche sociali - Imprese e made in Italy - Cultura - Sport e giovani). E ancora, un disegno di legge sull'abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1870 (Riforme istituzionali e semplificazione normativa) e leggi regionali.