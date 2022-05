Cdx, FdI: "L'alleanza alle elezioni politiche non è scontata, va costruita"

Centrodestra, Lollobrigida (FdI) ad Affaritaliani.it: "Nel 2018 la trattativa sulla scelta dei candidati nei collegi uninominali faceva riferimento ai sondaggi nazionali in quel momento e non si può che partire da questo metodo"



"Auspichiamo che il Centrodestra sia unito alle prossime elezioni politiche, se ci saranno le condizioni". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sicuramente il Centrodestra sarà unito alle Politiche o se esiste la possibilità che FdI corra da sola. "I punti fermi sono il buon governo e la certezza che chi si allea con Fratelli d'Italia non otterrà mai i nostri voti nel collegi uninominali per mandare deputati e senatori a Roma che poi governano con Pd e 5 Stelle per mettere in ginocchio il Paese con nuove tasse, con un0immigrazione clandestina incontrollata, con il reddito di cittadinanza o con altri provvedimenti devastanti per la nazione".

Insomma, al momento l'alleanza alle Politiche del Centrodestra non è scontata... "No, va costruita, è auspicabile, ci lavoriamo. E siamo convinti che sarebbe la strada migliore, ma non possiamo permetterci, come è accaduto in passato quando Fratelli d'Italia era meno determinante, di mandare in Parlamento uomini e donne che vengono eletti su certi impegni chiari e alternativi a quelli di Pd e 5 Stelle e poi danno vita a grandi inciuci, facendo così esattamente il contrario di quanto promesso agli elettori. Coerenza e lealtà per noi sono paletti insormontabili per costruire la coalizione".

E infine, sui metodi di scelta dei candidati nei collegi uninominali - un terzo sia alla Camera sia al Senato con il Rosatellum - Lollobrigida afferma: "Va usato lo stesso metodo che è sempre stato utilizzato in passato. Nel 2018 la trattativa sulla scelta dei candidati nei collegi uninominali faceva riferimento ai sondaggi nazionali in quel momento e non si può che partire da questo metodo anche per le candidature alle prossime elezioni politiche", conclude il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia.

Leggi anche:

Pd-M5S, quasi rottura. Imbarazzo Dem per Draghi al guinzaglio di Biden

Salvini: "Draghi faccia il contrario di quello che gli chiede Soros"

Referendum, un flop già scritto. Sei sondaggisti: "Affluenza al 28/40%"

Strage Texas, Biden tradisce sulle armi. In 10 anni 900 sparatorie a scuola

Furlan (Uilca): il risiko bancario non si faccia sulla pelle dei lavoratori

Ecco una dimostrazione del sistema missilistico terra-aria russo Buk-M3 in azione. VIDEO

ASPI, nasce il progetto "Wonders, scopri l'Italia delle meraviglie"

Eni, CNH Industrial e Iveco Group insieme per la sostenibilità

Sisal, presentato il nuovo Headquarter milanese