Cesena, Bonaccini riunisce i suoi. Delrio: "Schlein? Se sbaglia bisogna dirlo"

Cesena, Bonaccini riunisce i suoi a "Energia Popolare". Standing ovation per Prodi

Lungo applauso della platea del Cesena Fiera per l’arrivo di Romano Prodi alla convention di Energia Popolare, la due giorni organizzata da Stefano Bonaccini. Piero De Luca, deputato Pd, ha interrotto il suo intervento per consentire agli intervenuti di tributare una standing ovation all’ex presidente del Consiglio.

"Democrazia è partecipazione". Serve una "sinergia tra riformismo e radicalismo" esordisce l'ex premier. "Il problema di tornare a dialogare coi corpi intermedi è un elemento assolutamente vitale. Senza questa fertilizzazione ogni partito è morto. Bisogna parlare con tutti gli italiani", aggiunge.

“A Romano Prodi dico grazie” dichiara Gianni Cuperlo, esponente del Pd. E ancora: “Sento ripetere che la nuova segretaria andrebbe aiutata, leggo in questo qualcosa di paternalistico”, aggiunge. “Il pluralismo non è mai un peso, ma è un sentiero per unire il consenso”, sottolinea. "La nuova segretaria ha la capacità di governare questa ricchezza, può e deve farlo", dice Cuperlo dal palco. Elly "è la segretaria di tutti noi", incalza ancora.