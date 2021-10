Cgil, assemblea generale d'urgenza davanti alla sede di Roma dopo gli scontri

Stamattina, davanti alla sede nazionale Cgil a Roma, al Corso d'Italia 25, è stata convocata d'urgenza un'assemblea generale in seguito all'assalto avvenuto ieri da parte di un gruppo di manifestanti di Forza Nuova e del movimento no vax, che sono entrati nei locali del sindacato.

Si sono presentati per esprimere il loro sostegno Luciana Castellina, personaggio storico della sinistra, Laura Boldrini, ex presidente della Camera, Stefano Fassina, deputato Leu, Ettore Rosato di Italia Viva, Teresa Bellanova, ex ministra delle Politiche agricole, il parlamentare Ferdinando Casini e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Cgil, Landini: "Assalto alla nostra sede è una ferita alla democrazia ma nessuno può farci paura"

"Se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura e farci stare zitti deve sapere che Cgil ha sconfitto il fascismo in questo paese e riconquistato la democrazia. Non ci fanno paura e non ci fermeremo. Non solo non vogliamo guardare indietro ma vogliamo andare avanti e ricostruire questo paese".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante l'assemblea generale della Confederazione convocata d'urgenza stamattina alle 10 nella sede nazionale di Roma, al Corso d'Italia 25, in seguito all'assalto avvenuto ieri da parte di un gruppo di manifestanti di Forza Nuova e del movimento no vax, che sono entrati nella sede del sindacato.

"Grazie anche agli agenti feriti. Siamo vicini alle Forze dell'ordine e alla Magistratura perche' faccia fino in fondo il proprio dovere e condanni le persone che hanno fatto con vigliaccheria questo attacco senza precedenti". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini all'assemblea generale della Cgil.