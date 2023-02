Cicchitto, bomba a Piazza Pulita: "Silvio non sopporta Meloni". Ecco perchè

Cicchitto a Piazza Pulita: "La linea di politica estera di Fi? La detta Tajani col consenso forzato di Silvio"

Fabrizio Cicchitto, storico ex deputato di Forza Italia, intervistato da Piazza Pulita commenta a tutto capo le parole di Berlusconi sul presidente ucraino Zelensky. Un'uscita definita da Cicchitto "un errore", che ha rischiato di farci trovare "fuori dall'Occidente". Dietro le parole del Cavaliere ci sarebbero, secondo l'ex deputato, motivi politici: "Silvio, si sa, non sopporta la Meloni premier, con quella battuta ha cercato di prendersi qualche voto, creando però non solo un problema a sè stesso ma a Forza Italia tutta". Per quanto riguarda il "post", "credo che ci sia stata una task force morale che ha consigliato Silvio di fare un passo indietro". In fondo, "la linea estera di Forza Italia la detta Tajani, col consenso forzato di Berlusconi", conclude Cicchitto.