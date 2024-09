Commissione Ue, il Pd non chiude alla nomina di Raffaele Fitto: "Valuteremo senza pregiudizio"

Parlamento Europeo, il Pd non chiude alla nomina di Raffaele Fitto. I parlamentari UE dei Dem: "Lo valuteremo senza alcun pregiudizio".

Una buona apertura per la nomina di Raffaele Fitto arriva dal Pd. Una scelta di non chiudere all'ex ministro che fa ben sperare per la fumata bianca definitiva. Nelle prossime settimane, infatti, il Parlamento Europeo sarà chiamato a esprimersi sui candidati alla carica di commissario europeo e le possibilità di vedere Fitto nella squadra di governo europea sono molto alte.

Raffaele Fitto, infatti, dovrebbe ricoprire la carica di vicepresidente esecutivo. Un incarico di assoluto prestigio anche e soprattutto per il nostro Paese. Per raggiungere questo traguardo, però, è necessario superare lo scoglio del Parlamento Europeo. Il governo di ciascuno dei 27 Stati membri, infatti, indica il proprio candidato alla presidente della Commissione, in questo caso Ursula von der Leyen, che poi, d’intesa con il Consiglio dell’Unione Europea, cioè i 27 governi nazionali, sottopone la sua proposta di composizione della Commissione al giudizio del Parlamento.

"Ignorare il processo degli spitzenkandidat, minare l'equilibrio di genere nel Collegio, mettere un commissario per l'occupazione il cui impegno per i diritti sociali e' discutibile nella migliore delle ipotesi, portare proattivamente l'Ecr nel cuore della Commissione: questa sarebbe la ricetta per perdere il sostegno progressista". Il pensiero della presidente del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez. Il ruolo di mediazione tra le parti, che nelle ultime ore è diventato serrato, dovrebbe limare gli spigoli che i più scettici verso Fitto stanno mettendo in risalto. Sicuramente il ruolo del Pd è strategico e, dopo l'apertura di oggi, il futuro per l'ex ministro diventa più roseo.