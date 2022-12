Dl Rave, il provvedimento rischia di saltare. La norma decade a mezzanotte

Dl Rave, verso voto finale in serata con "ghigliottina"

"A causa del mancato accordo con le opposizioni le dichiarazioni di voto proseguono. Il voto finale avra' luogo dopo una Conferenza dei Capigruppo che si terra' nel pomeriggio. Organizzarsi per garantire presenza per voto finale in serata". E' il messaggio inviato nella chat dei deputati di maggioranza, per organizzarsi in modo da essere prsenti al momento del voto finale sul decreto Rave. In mattinata, infatti, gli iscritti a parlare delle opposizioni, 10 minuti a testa, avrebbero protratto la seduta dell'Aula della Camera fino alle 21-22 di questa sera, quindi a un soffio dalla mezzanotte, quando il decreto scadrebbe in mancanza di conversione in legge.

Ma ci sarebbe comunque stato, sulla carta, il tempo tecnico per procedere con il voto e, quindi, almeno tecnicamente non ci sarebbe stata una 'giustificazione' ufficiale per ricorrere alla ghigliottina. Ma il rischio decadenza e' troppo alto, per questo, e' il ragionamento che fanno le forze di opposizione, nella tarda mattinata si sono iscritti a parlare 38 deputati della maggioranza: un 'calcolo' che fa si' che le dichiarazioni di voto vadano ben oltre la mezzanotte: "Cosi' giuistificano la tagliola", viene spiegato sempre dalle opposizioni. Intanto, maggioranza e governo attendono il presidente Fontana per valutare il da farsi. E si prevede che il voto non arrivi prima della serata, tanto che molti deputati stanno modificando le prenotazioni per le partenze fatte precedentmente per spostare l'orario di treni e aerei.

Dl Rave, l'ostruzionismo delle opposizioni complica i piani

Il governo, dopo l'approvazione al fotofinish della manovra finanziaria, deve fare i conti con un'altra legge che rischia di non essere varata in tempo: il Dl Rave. E' corsa contro il tempo alla Camera per l'approvazione definitiva. L'ostruzionismo messo in atto da Pd, M5s, Verdi e Sinistra rischia infatti di compromettere la conversione in legge del provvedimento, che scade alla mezzanotte di oggi. La maggioranza, con l'ok dell'Aula, ha ottenuto la seduta fiume, ma i lavori ad oltranza potrebbero non bastare per raggiungere l'obiettivo, visto che i deputati delle opposizioni, ad eccezione del gruppo del Terzo polo - che ha incassato il via libera del governo a un suo odg che mira a eliminare la riforma della prescrizione introdotta con la Spazzacorrotti - si sono iscritti in massa in dichiarazione di voto finale.

Sono in tutto 134 gli iscritti, prevalentemente dem, pentastellati e sinistra. Ogni deputato ha a disposizione 10 minuti di tempo per l'intervento, quindi circa ventidue ore, il che significa che si arriverebbe alla tarda serata di venerdì, tra le 21 e le 22. Orario pericolosamente vicino alla dead line, oltre la quale scatterebbe la decadenza del decreto. Un rischio troppo alto per governo e maggioranza. Per questo, non è escluso il ricorso alla ghigliottina, strumento procedurale di prerogativa del presidente della Camera, che consente di interrompere seduta stante le dichiarazioni di voto per passare subito al voto.

Dl Rave, via libera della Camera con 183 sì

La Camera dà il via libera al decreto rave con 183 voti favorevoli, 116 contrari e una sola astensione. Sul decreto è scattata la cosiddetta 'tagliola'. Il provvedimento è stato messo ai voti subito dopo la riunione dei capigruppo, ottenendo il disco verde dell'emiciclo tra le lamentele e i borbottii in Aula delle opposizioni.