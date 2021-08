La Piazza, il video della conferenza stampa

Si è tenuta presso la sala istituzionale del Comune di Ceglie Messapica (Brindisi) la conferenza stampa per la presentazione de "La Piazza, la politica dopo le ferie", l'appuntamento tanto atteso con il salotto estivo cegliese della politica nazionale, ideato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, evento patrocinato dal Comune di Ceglie Messapica e dalla Regione Puglia, con la collaborazione dell'associazione La Piazza.

Tanti gli ospiti invitati e attesi per la IV edizione, che si terrà nell'ultimo weekend di agosto, nei giorni 27, 28 e 29 in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica (Brindisi).

M5S: PRIMA USCITA DI CONTE DA LEADER A LA PIAZZA A FINE AGOSTO - Giuseppe Conte sceglie la Piazza di Affaritaliani.it per la sua prima uscita pubblica da nuovo leader del Movimento 5 Stelle. Confermata l'ultimo week end di agosto la sua presenza a Ceglie Messapica (Brindisi) per la quarta volta consecutiva. La fortunata kermesse tra trulli e masserie salentine organizzata dal primo quotidiano digitale, divenuta ormai una tappa obbligata del dibattito politico nazionale, e' prevista per le serate del 27-28-29 agosto alle 20,30. Tema: le cose da fare dopo le ferie, dall'elezione del nuovo presidente della Repubblica, alle votazioni per i sindaci e consiglieri comunali delle principali citta' italiane, dall'impatto autunnale del Covid sull'economia e sulla societa' ai progetti di rilancio dell'economia nazionale grazie ai fondi del Pnrr in arrivo dall'Europa.