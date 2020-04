Consiglio Ue, Conte incontra Mattarella al Colle: definite le strategie

Consiglio Ue, Conte incontra Mattarella per fare il punto sulle trattative

Incontro ieri sera al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte, in vista del Consiglio Ue che si terrà domani. Durante il colloquio, non potendo esserci il tradizionale pranzo con i ministri chesi tiene prima del Consiglio, si è fatto il punto sullo stato delle trattative in Ue per l’emergenza del coronavirus.

Piu' volte Mattarella, nel corso delle scorse settimane, ha pungolato le istituzioni europee a mettere in campo una potenza di fuoco all'altezza della crisi che attraversa la gran parte del continente, con un atteggiamento solidale e non di egoismo nazionalista. Bce e Commissione lo hanno ascoltato, il Consiglio dei governi e' stato finora piu' sordo, nonostante il fronte comune di Roma con Parigi e Madrid. C'e' chi scommette sul fatto che anche in queste ore, dietro le quinte, il Presidente stia tessendo rapporti diplomatici di alto livello per aiutare l'Italia a non restare isolata in Europa. Di certo Mattarella auspica che anche il Consiglio Ue, possa varare misure comuni adeguate per vincere la sfida contro ilvirus.