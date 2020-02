Conte liquida la proposta di Renzi. "Crescita, non patto per le riforme"

"In questo momento siamo concentrati su una priorita' che e' far crescere l'Italia". Cosi' il premier Giuseppe Conte, conversando con l'agenzia Ansa, prima di lasciare il Senato, commenta l'ipotesi che si possa stabilire un patto di legislatura sulle riforme come chiesto da Matteo Renzi.

Conte a cronista, "Questo Renzi? Renzi e' senatore e leader Iv" - "'Questo Renzi?' Non si dice 'questo Renzi', e' il senatore Matteo Renzi, leader di un partito di maggioranza, Italia Viva". Cosi' il premier Giuseppe Conte, mentre lascia Palazzo Madama, 'bacchetta' benevolmente un cronista che gli chiede se "questo Renzi" lo tenga "sulle spine".

Conte, ora cura cavallo per crescita, ci lavorino tutti - "Mi prendero' qualche giorno per poi lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia. Siamo in emergenza, e dobbiamo tutti lavorare, ciascuno chiaramente per le responsabilita' che si assume in base al ruolo che ha. Dobbiamo ragionare come fossimo in emergenza, quando ragioniamo di emergenza riusciamo a coordinarci al meglio". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti mentre lascia il Senato. "Non possiamo essere fanalino di coda ci sono delle situazioni anche congiunturali. C'e' l'emergenza Coronavirus, ci sono le tensioni commerciali internazionali...", spiega Conte.

Agenda 2023: Conte, bene tavoli, lavoro molto proficuo - "Sono molto soddisfatto di come sono andati i tavoli" sull'agenda 2023, "e' stato un lavoro molto proficuo". Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti prima di lasciare Palazzo Madama.