Covid, giustizia, Rdc e tasse: il governo al banco di prova del primo Cdm

Governo Meloni, la premier ribadisce l'emergenza del caro bollette

Caro bollette, crisi energetica, giustizia, gestione pandemica ma anche manovra fiscale e reddito di cittadinanza: il governo Meloni si prepara ad affrontare il primo Consiglio dei Ministri, durante il quale anche la lista dei viceministri e dei sottosegretari potrebbe creare fibrillazioni all'interno dei partiti della maggioranza dove in tanti hanno l'aspettativa di entrare al governo. L'ultimo caso è in Forza Italia: una buona parte del partito azzurro 'difende' la posizione del deputato Mangialavori che però potrebbe rimanere fuori dall'elenco, così come l'altro azzurro Cappellacci.