Intesa M5s-Pd-Leu: csx, in Sicilia primarie “all’americana”

Primarie unitarie M5S, PD e Leu, accordo raggiunto

Via libera alle primarie unitarie di M5S, Pd e sinistra per le regionali in Sicilia dopo l'incontro avvenuto oggi tra il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e il presidente M5s, Giuseppe Conte. "Sarà un metodo del tutto nuovo, all'americana. Il nome di questo progetto di partecipazione popolare lo sveleremo nei prossimi giorni, quando verrà definito il tutto", ha spiegato all'Adnkronos il capogruppo grillino all'Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola, che ieri sera ha partecipato, a casa del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, a un incontro con il segretario del Pd Enrico Letta e con il referente dem in Sicilia, Anthony Barbagallo.

Riunione nella quale è stato raggiunto l'accordo sulle primarie. "Queste 'primarie' si svolgeranno in 40 giorni circa, un lasso di tempo nel quale gli aspiranti candidati si potranno confrontare davanti ai cittadini. La votazione sarà digitale, verrà tutto centralizzato in modo da avere un controllo massimo per evitare doppi voti e irregolarità. Ci sarà anche la possibilità di votare in postazioni fisiche ma solo dopo previa registrazione digitale. La gestione dei seggi fisici sarà digitale. Non si potrà votare se non si è registrati", prosegue Di Paola.

Su quale piattaforma voterete? "Stiamo valutando. Potrebbe essere Sky Vote o altre piattaforme che ci diano la possibilità di costruire una votazione sicura. Il regolamento lo stiamo scrivendo con la coalizione. L'obiettivo è far scegliere il candidato presidente del campo progressista da quanti più siciliani possibile. Appena il regolamento sarà pronto ci sarà l'ultima valutazione da parte di Conte e Letta", sottolinea il capogruppo M5S all'Ars. "L'incontro di ieri sera - conclude - è servito a constatare che il percorso che stiamo facendo è un percorso che piace".

Leggi anche: