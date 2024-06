De Luca "bullizza" Schmidt: "A Capodimonte non troverà neanche una sedia"

De Luca contro Schmidt per "l'aspettativa" al museo di Capodimonte

Vincenzo De Luca attacca Eike Schmidt, il candidato del centrodestra per diventare sindaco di Firenze e nettamente sconfitto dalla sua sfidante, Sara Funaro del centrosinistra che ha ottenuto il 60% dei voti al ballottaggio. L'ex direttore degli Uffizi e fresco di nomina al museo di Capodimonte a Napoli, si era messo in aspettativa per tre mesi, proprio per attendere l'esito delle elezioni a Firenze, e questa cosa al governatore della Campania non è proprio piaciuta. "Ho considerato un po' offensivo per Napoli - ha detto il governatore della Campania De Luca - il fatto che qualcuno si facesse nominare direttore del museo Capodimonte, poi se ne andasse a fare la campagna elettorale, mettendosi in aspettativa".

"E poi, - prosegue De Luca - se non viene eletto a Firenze (cosa che poi è successa ndr), ritorna a Capodimonte. Uè, Napoli è una grande capitale del mondo – conclude – non si può offendere la dignità di Napoli in questo modo: vado e vengo. Ha lasciato il cappello sulla sedia a Capodimonte, non gli faremo trovare neanche la sedia". Il direttore del museo ha poi risposto al presidente della Regione: "De Luca - ha detto Schmidt e lo riporta Il Fatto Quotidiano - non è il responsabile di Capodimonte, non sa che il suo impero è limitato e che il museo dipende dal ministero della Cultura, guidato da un altro napoletano". "Il doppio impegno? Ho sempre lavorato per quattro non sono preoccupato", ha aggiunto.