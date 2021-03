Debora Serracchiani eletta come nuova capogruppo del Pd alla Camera

Debora Serracchiani è stata eletta come nuova capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati: su 93 votanti ha ricevuto 66 voti, mentre 24 sono andati a Marianna Madia, 1 a Barbara Pollastrini. Inoltre ci sono state una scheda bianca e una nulla. Ha commentato la sua vittoria dicendo: "Che ci sia stata una competizione nel gruppo è sicuramente una novità, ma è anche un fatto positivo. Abbiamo un gruppo compatto ed è stato compatto nelle decisioni più complesse di questa legislatura e sono convinta che lo sarà adesso. Voglio ringraziare tutti i colleghi, quelli che hanno votato me e quelli che hanno votato Marianna, anche perchè lo abbiamo fatto con uno spirito di competizione, ma anche con lo spirito di chi con passione fa questo lavoro e con passione sa che in questo momento gli occhi del paese sono su di noi".

L'avversaria Madia, in seguito allo spoglio, ha risposto complimentandosi con la vincitrice usando queste parole: "Buon lavoro a Debora e adesso costruiamo insieme che questo è un gruppo parlamentare". Anche il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato con un tweet la sua elezione: "Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e a Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un'ottima squadra. Guardare avanti". La Serracchiani diventa capogruppo al posto di Graziano Delrio, che ha ricoperto questo ruolo dal 27 marzo 2018.