Delrio ad Affari: "Dal Pd no egoismi. Con lo sforzo di tutti si può sperare"

"Noi lavoriamo con spirito di responsabilità e per unire senza egoismi ma avendo a cuore il bene degli italiani. Se vi sarà lo sforzo di tutti è possibile sperare". Con queste parole il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia iducioso che si possa raggiungere un'intesa e far nascere il nuovo governo ter.



Marcucci, 'tornare a questa maggioranza con Conte' - 'Prima degli interessi o delle ambizioni dei singoli, deve venire sempre, e sottolineo sempre, l'interesse per l'Italia. Non ci puo' essere niente o nessuno che si senta superiore alla funzione di servizio che rappresentiamo. Forse questa e' una lezione per tutti noi, che ci viene da questa crisi politica. Rimettere in salute questa maggioranza poi e' molto importante e le ho gia' detto che credo lo si debba fare con Conte'. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci in un'intervista al quotidiano Avvenire. 'Io sono stato tra i primi a dire che la crisi si poteva risolvere soltanto riallacciando i fili del dialogo, non certo con attacchi personali', aggiunge. Per Marcucci, 'e' molto positivo che ieri dal presidente Fico, tutti i partiti abbiano sottolineato l'importanza di un accordo da sottoscrivere. Dimostra la determinazione degli alleati'.