DI Maio: dopo Draghi, incontro anche con Gianni Letta. Sul tavolo AgCom e...

Dopo Mario Draghi, anche Gianni Letta. Si amplia il panorama degli incontri istituzionali di alto livello di Luigi Di Maio. Secondo quanto riporta La Stampa, infatti, il ministro degli Esteri avrebbe incontrato il fedelissimo di Silvio Berlusconi in un palazzo del quartiere di Trastevere, a Roma. Secondo il quotidiano diretto da Massimo Giannini, "Gianni Letta in questo momento vuol dire due cose, tra di loro potenzialmente incrociate: un governo allargato a Forza Italia, ma vuol dire anche Mediaset, con tutti gli interessi che ruotano attorno alle tv di famiglia".

Viene ipotizzato che sul piatto ci fosse soprattutto il tema dell'AgCom, con la nomina in arrivo per l'Autorità garante per le comunicazioni che incide sugli interessi di Silvio Berlusconi tramite Mediaset. Ma, secondo il quotidiano torinese, non è da escludere che si sia parlato anche dell'ipotesi governissimo con gli stessi forzisti all'interno.

"Mentre aumentano gli sbarchi, con 8.087 arrivi dal primo gennaio 2020 al 10 luglio 2020 contro i 3.165 dello stesso periodo di un anno fa, si moltiplicano i casi di immigrati positivi al virus, Lampedusa e' al collasso, non c'e' traccia dei ricollocamenti, il famoso accordo di Malta e' sparito e i rimpatri con la Tunisia sono bloccati con la scusa del Covid". E' quanto lamenta il segretario leghista Matteo Salvini. "L'unica cosa che il governo e' riuscito a chiudere sono i corridoi umanitari che permettevano l'arrivo in Italia di veri profughi e in condizioni di sicurezza - aggiunge -. Piu' che parlare con Gianni Letta e Mario Draghi, Conte e i suoi ministri si facciano sentire in Europa e a Tunisi. Questo governo mette in pericolo l'Italia".