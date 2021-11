Di Maio e Giorgetti a cena insieme: asse draghiano anti-sovranista

Di Maio e Giorgetti immortalati al ristorante insieme a mangiare una pizza, ma di cosa avranno parlato? I nodi sono tanti

A pancia piena si ragiona meglio. Dicono. E infatti, Di Maio e Giorgetti si sono ritrovati uno di fronte all’altro fra una pizza e una birra in una nota pizzeria romana. Ma di che cosa avranno ragionato? A “sorprenderli” una fotografia pubblicata da Corriere.it, la quale immortala i due pezzi pesanti della politica italiana e rispettivamente ministro degli affari Esteri e ministro dello Sviluppo economico.

Qualcuno dice che mostrarsi e farsi vedere sia stata una loro scelta, mentre per altri si tratta di uno scatto “rubato”. Fatto sta che i due leader di Lega e M5s, in un momento delicato come questo, si sono probabilmente incontrati per affrontare i tanti nodi che legano il Belpaese: tra Legge di bilancio, Quirinale e politica estera si ha di cui parlare.

Ma non è tutto. Di Maio è tornato da poco dal Palazzo della Farnesina, mentre Giorgetti da Boston e Washington dalla “missione Usa”. Dunque, pare che gli argomenti per una "chiacchierata" fossero più che sufficienti.