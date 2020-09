Di Maio incontra Grillo (con Conte): "Nel M5s adesso c'è bisogno di tutti"

"Oggi a Roma una piacevole chiacchierata con Beppe. Abbiamo tante nuove idee da concretizzare, tante battaglie da vincere per i cittadini. E non ci fermeremo. Il Movimento ha bisogno di tutti. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati e ci saremo". Lo scrive in un post su Facebook il capo degli Esteri Luigi Di Maio dopo il colloquio con Beppe Grillo al termine dell'evento a Roma all'agenzia delle Dogane.

GOVERNO: GRILLO A CONTE E DI MAIO, 'CONTINUATE COSI''

"Continuate così..". Lo ha detto Beppe Grillo, a quanto apprende l'Adnkronos, rivolgendosi al premier Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di MAIO, esprimendo il suo plauso all'azione di governo. Questa mattina il fondatore del M5S è arrivato a sorpresa alla presentazione del Libro Blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.