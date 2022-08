Dietrofront Cirinnà: "Da Letta troppe chiacchiere ma mi candido"

Cirinnà furiosa con Letta: "Gestione pessima degli accordi e delle liste". Ma sarà candidata al Senato

“Letta chiacchiera di occhi di tigre. Li tiro fuori ma lo faccio solo per queste persone. Perché il Pd è l’unico a poter fermare Meloni e Salvini. Ci ho pensato tutta la notte. Combattere come gladiatori è l’unico modo per non sfuggire alle mi responsabilità”. Lo ha detto la senatrice del Pd Monica Cirinnà in conferenza stampa, dopo le polemiche per essere stata candidata in un collegio ostico come quello di Roma 4.

"Siamo di fronte a una gestione pessima sia degli accordi, che delle liste, che della gestione delle candidature a dir poco pessima. Ci troviamo con degli alleati che ora sono diventati nemici, insieme a degli alleati che poco portano in termini di valore aggiunto al centrosinistra. Sono stata presa a schiaffi, ci sono rimasta molto male" ha aggiunto la senatrice.