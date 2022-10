"Disistima per la moglie di Fontana": bufera social sulla giornalista Ambrosi

"Come Fontana disprezzo anche la moglie": bufera social sulla giornalista del Fatto Quotidiano Elisabetta Ambrosi

"Come Fontana disprezzo anche la moglie. Chi si accoppia a tali personaggi come minimo è connivente. Poi forse magari è povera, non può separarsi bla bla. Resta la disistima". Questo il commento postato su Facebook da Elisabetta Ambrosi, giornalista del Fatto Quotidiano, a commento della foto di Lorenzo Fontana - neo presidente della Camera - che entrava a Montecitorio accompagnato dalla moglie e dalla figlia. Un post che ha provocato i commenti furibodni di utenti di diversa estrazione e credo politico. La Ambrosi, a quel punto, ha prima intimato di cessare gli insulti, pena la denuncia alla polizia postale. Quindi ha scelto di cancellare il suo profilo Facebook.

Chi è Elisabetta Ambrosi

"Giornalista dal 2002, oggi scrivo soprattutto di clima e ambiente per Il Fatto Quotidiano, per cui lavoro dalla sua fondazione. Sono tra le curatrici della newsletter “Fatto for Future”, dove tengo la rubrica “Verdi si diventa” e autrice, insieme a Luca Mercalli, del podcast ‘Clima, che fare?’". Così, sulla pagina internet del Fatto si presenta Elisabetta Ambrosi. La quale dichiara di avere una laurea in filosofia, un Dottorato di ricerca in Etica e Filosofia Politica e un master in Scienze della Cultura preso al Collegio San Carlo di Modena. "Oggi - conclude la sua descrizione - cerco soprattutto di ricordarmi che l’uomo non è solo causa dell’Antropocene, ma è anche la specie che ha costruito chiese, composto sinfonie, dipinto capolavori.