Dl Rave, fiducia alla Camera con 206 sì: ghigliottina di Ciriani. Ira Pd-M5s

Dl Rave, la maggioranza chiede la "seduta fiume": votazione accelerata

Protesta di Pd e M5s in Aula della Camera, dopo il via libera alla fiducia (con 206 voti a favore, 145 contrari e 3 astenuti) posta dal governo sul decreto Rave, per l'annuncio fatto durante una trasmissione televisiva dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sul fatto che si sarebbe ricorsi all'uso della 'ghigliottina', ovvero lo strumento che taglia i tempi di esame di un provvedimento. Alle parole di Pd e M5s replica direttamente il presidente Lorenzo Fontana: "Chiamero' il ministro Ciriani per chidergli delucidazioni su quanto letto sulle agenzie, e immagino che sicuramente ci intenderemo su quanto e' avvenuto ma e' chiaro che il ricorso alla 'ghigliottina' e' prerogativa della presidenza, strumento che in questo momento non e' stato ancora adottato. Mi auguro tutti lavorino per evitarlo".

"Mentre si svolge la chiama sulla fiducia abbiamo appreso dal ministro Ciriani che verra' applicata la cosiddetta ghigliottina. Vorrei ricordare ai colleghi, nell'interesse del Parlamento tutto, a tutela di tutto il parlamento ma soprattutto delle prerogative della presidenza della Camera, la ghigliottina o tagliola, che non e' prerogativa del governo, ma una sua prerogativa, presidente. E' inaccettabile che sia il ministro a dire che si ricorrera' alla ghigliottina", tuona in aula la capogruppo dem Debora Serracchiani. Le risponde il presidente dei deputati di FdI, Tommaso Foti che cita l'ex presidente della Camera Luciano Violante: "Tutti sappiamo come e' andata la conferenza dei capigruppo e interpretando il pensiero del ministro Ciriani credo ci sia stata da parte sua una semplificazione. Violante nel 2000, per giustificare con parole puntuali la decisione di ricorrere alla ghigliottina su un decreto disse che 'vi era un principio di conservazione degli atti che non poteva essere violato e dopo il voto di fiducia al governo, se si fosse lasciata all'opposizione, che allora eravamo noi, la possibilità di impedire alla maggioranza di convertire in legge il decreto, si sarebbe sovvertito un principio democratico'", conclude Foti.

Interviene Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s: "Ricordo che il ministro Ciriani non soltanto ha violato una prerogativa della presidenza della Camera, ma ha dimostrato poco rispetto verso il Parlamento in quanto in una trasmissione tv ha detto che l'atteggiamento delle opposizioni e' inaccettabile, per noi e' inaccettabile la maggioranza che ha un atteggiamento arrogante. Siamo sconcertati da questo atteggiamento".

Fonti di Centrodestra: plausibile il nostro sì a ogd su spazzacorrotti

Al momento è plausibile pensare che l'odg Costa possa essere accolto in quanto accoglie le posizioni del centrodestra. Così fonti della maggioranza circa l'ipotesi che possano dare parere favorevole all'odg contro lo 'spazzacorrotti' presentato dal Terzo Polo.