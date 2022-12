Dl Rave, La Russa durissimo con Ronzulli: "Mai visto un capogruppo agire così"

Governo, La Russa apre il caso-Ronzulli e si smarca da Draghi

Il governo rischia una spaccatura sul Dl anti-rave. La decisione della capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, scuote la maggioranza. "Capisco bene - spiega la fedelissima di Berlusconi - il tentativo da parte delle minoranze di alimentare spaccature che non esistono e di strumentalizzare il mio travaglio interiore. Vorrei tranquillizzare i senatori dell’opposizione: da parte mia non esiste alcuna contrapposizione al governo, avendo io fatto un intervento a titolo personale e che riflette una posizione da me sempre tenuta". Ma a storcere il naso non sono solo le opposizioni, sull'argomento è intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa e le sue parole sono state forti. "Non entro nel merito, il parlamentare e anche un capogruppo - dice La Russa a "Quarta Repubblica" su Rete 4 - è libero di votare come ritiene. Ma da vecchio navigante del Parlamento non ho mai visto un capogruppo votare il contrario del suo gruppo. Tutto è lecito ma è strano, veramente strano".

Governo, La Russa: "Discontinuità con Draghi. Taglio parlamentari flop"

La Russa parla anche del precedente esecutivo: "Un po' di continuità tra i governi - prosegue La Russa - io auspico che ci sia da ora fino alla fine del mondo, perchè guai a che non ci sia un minimo di filo conduttore tra i governi che devono guidare l'Italia. Ma non direi che questo è un governo di continutà" con il governo Draghi, "questo è un governo voluto dal popolo, che ha avuto un consenso preventivo da parte degli elettori e che risponderà agli elettori su quel programma. Quanto al taglio del numero dei parlamentari "Non so se il gioco è valsa la candela - ha aggiunto la Russa - l'intenzione era buona che era quella di risparmiare, ma l'effetto non mi sembra così buono".