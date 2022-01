Draghi al Colle? Gentiloni premier senza Lega. Col voto il M5s perde più seggi

Quirinale, spettro voto anticipato per i partiti

Le trattative per il Quirinale entrano nel vivo. E i partiti iniziano a fare la conta dei feriti nel caso le cose andassero male. Il Messaggero sottolinea che in caso di elezioni anticipate scatterebbe un "clamoroso taglio di poltrone". "Com'è noto, infatti, con le prossime elezioni politiche le due Camere del Parlamento perderanno ben 345 degli attuali 945 posti: i deputati scenderanno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200".

Col voto anticipato tagli alle poltrone: ci perdono soprattutto M5s e Forza Italia

Prospettiva che non piace a nessuno. Ma chi ci perderebbe di più? Secondo il Messaggero "la tagliola non colpirebbe tutti i partiti allo stesso modo. Per M5S e Forza Italia, infatti, almeno sulla base degli attuali sondaggi, alla riduzione dei seggi si aggiungerebbero anche gli effetti della forte riduzione dei voti rispetto al 2018 con risultati devastanti. Sulla base delle ultime simulazioni - che vanno prese con le molle, sia chiaro - se si votasse domani con la stessa legge elettorale del 2018 i 5Stelle otterrebbero 60 deputati contro i 221 raccolto col bottino di quattro anni fa quando ottennero addirittura il 32 e passa per cento dei suffragi. Analoga sorte potrebbe investire i forzisti che nel 2018 raccolsero circa il 14% dei voti ottenendo più di 100 rappresentanti".

Il piano B con Draghi al Colle: Gentiloni premier senza la Lega

Anche per evitare questo scenario, dunque, i partiti stanno cercando di stilare piani B e piani C per evitare il voto. Secondo la Stampa, un'ipotesi molto concreta potrebbe essere quella di Paolo Gentiloni premier con Mario Draghi al Colle. In caso di ascesa di SuperMario al Colle, scrive la Stampa, "molto probabilmente il leader della Lega Matteo Salvini lascerà la maggioranza, permettendo così agli altri partiti di compattarsi nella cosiddetta coalizione Ursula, ispirata cioè a quella che ha eletto la presidente della Commissione Ue Von der Leyen. Resta da capire cosa farà Forza Italia, ma sembra certo che dal governo non si sfileranno i centristi di Coraggio Italia e di Iv. L’idea di un esecutivo politico, con un premier politico, prende sempre più largo, nella convinzione che uno schema tecnico (con i soliti nomi dei ministri Daniele Franco, Vittorio Colao e Marta Cartabia) sarebbe molto più esposto alle intemperie dell’anno elettorale che chiuderà la legislatura".

E secondo il quotidiano di Torino "la carta Gentiloni sarebbe certamente la mossa migliore per “rassicurare” le istituzioni dell’Ue e le principali cancellerie. Con l’avvicinarsi della data per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, in Europa sta salendo una doppia preoccupazione. Da un lato c’è il timore che la fine del governo Draghi possa portare a una fase di instabilità politica capace di frenare le principali riforme che sono ora sul tavolo Ue. Dall’altro c’è la paura che l’Italia rallenti la sua corsa verso gli obiettivi del Recovery Fund: perdendo i soldi, e mettendo a repentaglio la buona riuscita del maxi-piano europeo", conclude La Stampa.