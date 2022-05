Russia, Draghi umilia Salvini: "I rapporti devono essere trasparenti"

Draghi: "Per sindacati, imprese e Governo è ora di lavorare insieme"

"Il Governo, quando si e' formato, si e' fermamente collocato nell'Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario si e' sempre mosso e continua a muoversi. Io sono stato chiarissimo su questo. Il Governo e' allineato coi partner del G7 e dell'Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose".

Cosi' in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a proposito dell'ipotesi di un viaggio a Mosca del leader della Lega, Matteo Salvini. "In una mia audizione al Copasir ho solo raccomandato che non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere ma che e' importante che siano trasparenti".

Inflazione: Draghi, senza energia e cibo e' bassa, gradualita' misure giustificata - Il dato sull'inflazione italiana e' alto ma ci sono alcune differenze tra la situazione italiane ed europea e la situazione degli Stati Uniti: da noi il tasso di inflazione esclusa l'energia e il cibo e' basso e le aspettative di inflazione non sono particolarmente cresciute. Questo vuol dire che le previsioni di una futura inflazione non sono ancora entrate nel comportamento degli agenti economici". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo a una domanda sul dato diffuso oggi dall'Istat, che colloca l'inflazione al top dal 1986. "Questo - ha spiegato Draghi - produce una situazione in cui le politiche di contrasto sono diverse rispetto da quelle degli Usa, dove anche escludendo energia e cibo il tasso di inflazione e' molto alto cosi' come le aspettative. Questo giustifica una politica monetaria velocemente restrittiva negli Stati Uniti mentre giustifica la gradualita' che c'e' in Europa".

Draghi: per sindacati, imprese e Governo e' il momento di lavorare insieme - "Siamo in un momento molto difficile che va gestito tutti insieme, quindi sindacati, imprese e Governo devono lavorare insieme, non c'e' spazio per avere un ruolo di una parte sola che ignora le altre due, non andrebbe bene". E' l'appello lanciato dal presidente del Consiglio Mario Draghi in un passaggio della conferenza stampa al termine del Vertice Ue "Il Governo - ha assicurato - sara' vicino alle famiglie piu' povere per mitigare la perdita di potere di acquisto e alle imprese per sostenerne la competitivita'". "Continueremo a fare tutto quello che e' necessario per aiutare i piu' deboli e la competitivita' delle imprese", ha assicurato Draghi.

Russia: Draghi, momento massimo impatto sanzioni da quest'estate in poi - "Il momento di massimo di impatto" delle sanzioni sulla Russia "ci sara' quest'estate, nel senso che le sanzioni che sono state gradualmente messe in piedi avranno il loro impatto massimo da quest'estate in poi". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Vertice Ue. "La risposta mi viene da informazioni che ho avuto nell'ultima riunione del G7", ha spiegato.

Draghi: su pagamenti in rubli l'Eni e' stata molto trasparente - "L'Eni ha spiegato molto bene perche' non viola le sanzioni" sul pagamento del gas in rubli, "devo dire che rispetto a tantissime societa' europee che avevano gia' aperto tutti i conti in rubli e' stata molto trasparente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Vertice Ue. La Russia, ha spiegato Draghi, ha posto "condizioni di pagamento diverse: in alcuni casi hanno chiesto il pagamento in rubli punto e basta, nel nostro caso si intende pagata la fornitura quando e' stato fatto il pagamento in euro, che poi vengono convertiti in rubli da un agente di Gazprom sul mercato. Eni ha specificato che ogni mese andra' a un tribunale arbitrale in Svezia a chiedere se questa forma di pagamento viola il contratto esistente".

Draghi: piu' che chiedere scostamento decidere cosa occorre fare e trovare soldi - L'anno scorso il meccanismo dello scostamento di bilancio 'aveva un fondamento logico, oggi le cose sono cambiate: piu' che chiedere uno scostamento credo occorra decidere cosa occorre fare e trovare soldi. E noi finora lo abbiamo fatto, spero di continuare a essere bravo'. Cosi' in conferenza stampa a Bruxelles il presidente del Consiglio Mario Draghi. 'Ma non ho obiezioni ideologiche di fondo' rispetto allo scostamento, ha precisato il capo del Governo.

