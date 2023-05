Ballottaggi, vittoria netta del Centrodestra. Disastro Schlein in Toscana

Sicilia, Catania e Trapani vanno al primo turno al Centrodestra

Il Centrodestra ha vinto i ballottaggi. Un segnale di forza per il governo e di debolezza per le opposizioni, Pd di Elly Schlein in testa. Il successo principale è certamente quello di Ancona. Il Centrodestra strappa il capoluogo marchigiano al Centrosinistra con Daniele Silvetti. La segretaria Dem puntava tutto sulla Toscana ma a Massa ha vinto il Cdx con Francesco Persiani, a Pisa ha prevalso Michele Conti (sempre Cdx) e perdino a Siena l'alleanza di governo ha tenuto il comune con NIcoletta Fabio. Netta vittoria del Centrodestra anche a Brindisi, dove Pino Marchionna ha battuto Roberto Fusco sostenuto non solo dal Pd ma anche dal Movimento 5 Stelle. A Terni vince il civico di Centrodestra Bandecchi contro il candidato ufficiale del Centrodestra. Il Centrosinistra si consola con la vittoria risicata a Vicenza.



In Sicilia diffusi gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia: Catania va al primo turno al centrodestra, mentre a Trapani la sfida si riapre ed è testa a testa con il centrosinistra. A Ragusa al sindaco uscente Cassì, Siracusa dovrà misurarsi con il secondo round, ma è avanti il centrodestra.

Per i ballottaggi delle elezioni amministrative si è recato alle urne il 49,64% degli aventi diritto al voto. Un dato in calo rispetto al 58,39% del primo turno. Lo rende noto il ministero dell'Interno, quando sono disponibili le cifre di tutte le 1.595 sezioni.