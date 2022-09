Elezioni, il 66% non conosce i candidati: il link dove scoprire le liste

Elezioni, il 66% degli elettori non sa chi siano i candidati nel proprio collegio uninominale. Ecco dove leggere l'elenco

A meno di 4 giorni dalle Elezioni Politiche, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis, appena un terzo degli elettori è a conoscenza del nome di un candidato nel collegio uninominale in cui voterà domenica 25 settembre.

"Il 66% degli italiani”, afferma il direttore di Demopolis, Pietro Vento, “non ha alcuna idea di chi siano i candidati alla Camera o al Senato nel proprio collegio elettorale". È un'incognita che si aggiunge a una quota ancora significativa di indecisi e ad un'astensione in crescita rispetto alle Politiche del 2018.

La direzione centrale per i Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno ha attivato la funzione "Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati" come strumento utile per l'esercizio del diritto di voto per oltre 50 milioni di elettori. La pagina (raggiungibile qui) consente, in particolare, ad ogni elettore di consultare la lista dei candidati dei collegi di Camera e Senato, inserendo il comune di residenza e il numero della sezione elettorale.