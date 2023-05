Elezioni, Meloni vince (di poco) la sfida con Schlein. L'analisi del voto

Elezioni, il caso Brindini. Non decolla l'asse M5S-Pd

Il Centrodestra di governo prevale, ma non sfonda. E' questo il bilancio delle elezioni comunali che hanno interessato 13 capoluoghi di provincia, tra cui un capoluogo di regione (Ancona). La maggioranza di governo, nella quale Fratelli d'Italia si conferma nettamente primo partito, arriva davanti ad Ancona (città governata da molti anni dal Pd), ma è costretto a un difficile ballottaggio.

Sul lato opposto, l'altra grande città al voto, Brescia, vede la conferma del Centrosinistra (senza M5S) e quindi è mancata la spallata del Centrodestra che aveva portato in piazza per la chiusura della campagna elettorale tutti i leader nazionali, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini. Per quanto riguarda il Veneto la maggioranza di governo vince nettamente al primo turno a Treviso, ma andrà al ballottaggio a Vicenza. In Toscana, dove Elly Schlein puntava sulla rivincita, il Pd è indietro a Pisa, ma è avanti a Siena (città governata negli ultimi cinque anni dal Centrodestra). Ballottaggio anche a Massa.

Discorso a parte per Imperia dove stravince con una lista civica l'ex ministro Claudio Scajola. Il Centrodestra si riprende Latina con una netta e schiacciante vittoria. Il Pd vince a Teramo mentre a Terni si va al ballottaggio. In Puglia gli occhi erano puntati su Brindisi una delle poche città dove c'è stata l'alleanza tra M5S e Pd, ma il candidato Roberto Fusco, pentastellato e amico di Giuseppe Conte, non sfonda e andrà al ballottaggio contro il Centrodestra in leggero vantaggio.