Elly Schlein con basco e copertina di Vogue: murales sfregio a Bologna

Murales di Elly Schlein a Bologna, dietro l'opera la mano dello street artist livornese Mart Signed

Spunta un nuovo murales sulla neo segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. E la firma è quella di Mart Signed, noto street artist livornese. Il murales raffigura la leader dem con in una mano una sportina di Dior, nell’altra una copia di Vogue Italia. Ai suoi piedi, mentre un lustrascarpe le lucida le scarpe con i tacchi, il fango nel quale sono impantanate alcune copie fake del Resto del Carlino, con sopra Stefano Bonaccini e Ursula von der Leyen. In testa invece il basco di Che Guevara. L'intervista di Elly su Vogue, in cui ha rivelato di avvelersi di una consulenza d'immagine, sembra proprio non essere andata giù a nessuno.