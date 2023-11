Europee, la lista Vannacci fa tremare Meloni. Il suo libro è a 200mila copie

Europee, ecco quanto vale la lista Vannacci. Un pericolo reale per gli equilibri a Destra

Il generale Roberto Vannacci starebbe lavorando in gran segreto ad una sua lista per le prossime Europee. Sono in corso ormai da mesi movimenti a destra della destra di Giorgia Meloni, dove in molti sono decisi a contendersi lo spazio politico dei nostalgici della vecchia Fratelli d’Italia dura e pura, che non ne hanno apprezzato la nuova veste istituzionale. Il più attivo - si legge su Il Domani - è l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che ha scelto come cifra l’opposizione al governo: dal no alla guerra in Ucraina a quello alla riforma del premierato. Non solo, però: anche la Lega si sta attivamente muovendo per lanciare un'opa ostile su questa fetta di elettorato, puntando a togliere consenso alla presidente del Consiglio. Il punto di incontro di questi due mondi ostili a Meloni ha un nome e anche un grado: il generale Roberto Vannacci.

Pur sparito dai palinsesti televisivi da qualche mese, il numero di copie del suo libro Il mondo al contrario ha continuato a salire fino oltre quota 200mila e lui stesso spiega con una punta d’orgoglio che "se dovessi accettare tutti gli inviti a presentarlo, avrei il calendario pieno fino alla prossima estate". E se davvero fosse la politica - prosegue Il Domani - la nuova passione del generale? Un sondaggio nelle mani dell’area politica a lui più affine sarebbe già pronto e lo porterebbe in una direzione ben precisa: un suo movimento personale, senza Salvini o Alemanno a fargli ombra, potrebbe valere il 4 per cento o anche qualcosa di più alle Europee. Tradotto: avrebbe buone possibilità di superare la soglia di sbarramento. Soprattutto, potrebbe togliere voti a FdI e alla Lega.