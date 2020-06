Fdi, Meloni: "Aperti al dialogo con il governo, ma riunioni in streaming"

Il Coronavirus in Italia è ancora presente, nonostante i contagi in calo, ma adesso la politica è concentrata sulla crisi economica, conseguenza di questa pandemia. Il centro-destra apre al dialogo con il governo ma detta le sue condizioni. Lo fa Berlusconi: "Contribuiremo alla stesura del Recovery Fund, ma solo con decisioni condivise" e ribadisce il concetto anche Giorgia Meloniin un'intervista al Corriere della Sera. "Vogliono dialogare? Bene, ecco le due condizioni. Sparisce tutto quello che non c’entra con il rilancio: poltrone, consulenze, amenità, bonus inutili. E le riunioni tra governo e opposizione le facciamo in streaming, così gli italiani potranno giudicare".

"Considero ridicolo - prosegue Meloni - che il premier si presenti per dire quello che “farà” mentre la gente sta ancora aspettando i soldi che aveva promesso due mesi fa, mi sembra solo un gettare la palla in avanti. Noi comunque proposte - prosegue - ne abbiamo fatte centinaia, serie, meditate. Non certo quelle che ci stanno propinando da palazzo Chigi, come gli ulteriori 70 milioni per il bonus monopattini, come se l’Italia non fosse fatta di milioni di pendolari che vanno a lavorare ogni mattina ma solo da chi vive nei centri storici. Se non si sta tra la gente ma si sta chiusi nei palazzi, il risultato è che si ritiene di risolvere la crisi enorme che ci attende a colpi di bonus monopattini. Hanno fatto carta straccia dei nostri emendamenti, ed è grave perché lo scostamento di 80 miliardi, che sono debito e che sarà pagato anche dai nostri figli, è passato anche grazie ai nostri voti. Ma noi non abbiamo voce in capitolo per dire cosa farne".