Ferrovie, Bignami (FdI): "Valutare eventuale ingresso di privati, ma il controllo resti allo Stato"

Il vice-ministro di Fratelli d'Italia ai Trasporti e alle Infrastrutture ad Affaritaliani.it



"Non mi risulta sia definita alcuna privatizzazione di Ferrovie dello Stato, ma se in futuro dovessero esserci dei privati che, ovviamente per quote minoritarie e sotto il controllo dello Stato, volessero investire risorse proprie per migliorare la qualità di certi servizi ferroviari sarebbe sbagliato non valutare la proposta ascoltando anche la voce dei lavoratori e le parti sociali". Lo afferma ad Affaritaliani.it Galeazzo Bignami, vice-ministro di Fratelli d'Italia ai Trasporti e alle Infrastrutture.