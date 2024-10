Privatizzazioni, Cattaneo (Forza Italia): "Cedere quote di minoranza di Ferrovie dello Stato"

"Aprire ai privati è un modo per aumentare la concorrenza"



"Noi sosteniamo con convinzione il percorso di privatizzazione in corso. Ferrovie dello Stato rappresenta un pezzo pregiato del Paese e aprire a privati, anche con quote di minoranza rappresenta per noi un modo per aumentare la concorrenza, rafforzare una mentalità di mercato e soprattutto migliorare la qualità del servizio offerto". Lo afferma ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, parlando del progetto di privatizzazioni del governo per i prossimi mesi in particolare sulla cessione di una quota di Ferrovie dello Stato.