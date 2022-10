Fi, individuati i responsabili. Audio Berlusconi: "Sono stati 2 non rieletti"

Fi, scoperti i responsabili. Manca un terzo audio sull'Ucraina

In Forza Italia è in corso una guerra interna senza precedenti. La diffusione degli audio di Berlusconi sulla sua posizione pro Putin nel conflitto in Ucraina ha scatenato il caos nel partito. Ma intanto dentro Fi - si legge sul Tempo - sono stati individuati i nomi di coloro che hanno passato il file ai giornalisti. Fonti di Forza Italia all’agenzia Nova fanno sapere che "gli audio sono stati registrati da due parlamentari non ricandidati alle elezioni dello scorso 25 settembre".

Il tutto - prosegue il Tempo - sarebbe stato registrato durante l’assemblea dei deputati e - aggiunge la comunicazione arrivata dai fedelissimi di Berlusconi - ci sarebbe un terzo spezzone ancora non uscito, sempre riguardante l’Ucraina. Il gesto sarebbe stato fatto per ripicca, con Berlusconi furibondo, che sta pure valutando un intervento televisivo a Porta a Porta”. Meloni in serata è stata durissima: "Nel governo non ci sarà spazio per chi non rispetta linea atlantista in politica estera, a costo di non formare neanche l'esecutivo".