Fincantieri, il presidente Graziano rischia il processo: disastro ambientale

Fincantieri, il generale Graziano accusato di devastazione

Il neo presidente di Fincantieri rischia di essere rinviato a giudizio per "disastro ambientale". Claudio Graziano, oggi capo del Comitato militare dell’Unione europea, in attesa di assumere l'incarico nel gruppo navale - si legge sul Fatto Quotidiano - potrebbe andare a processo per la devastazione del poligono di Capo Teulada, un’area meravigliosa della costa sudoccidentale della Sardegna distrutta per decenni da esercitazioni con ogni tipo di armamento pesante. L’udienza preliminare è fissata per il 6 maggio. L’accusa riguarda l’epoca in cui era capo di Stato maggiore dell’Esercito tra il 2011 e il 2015 e coinvolge anche il predecessore Giuseppe Valotto e altri tre generali.

Nel capo d’imputazione - prosegue il Fatto - si legge che la zona è stata utilizzata come bersaglio da terra e da mare, con un elevatissimo numero di colpi – tra artiglieria pesante, razzi e missili anticarro – non inferiori, nel periodo dal 2010 al settembre 2014, a complessivi 686.000 con grave impatto sulla morfologia del territorio e dispersione di metalli pesanti, dall’impatto e dall’esplosione di missili e munizioni” e di “fenomeni di erosione idrica ed eolica sino a determinare in più punti l’affioramento roccioso del substrato con gravi ripercussioni sulla flora e sulla fauna”. Per il disastro il pm individua le persone offese nel ministero dell’Ambiente, nella Regione Sardegna e nel Comune di Teulada. “Sarebbe assurdo se non si costituissero - spiega l'avvocato dell'accusa - per tutelare un territorio violentato che appartiene a tutto il popolo italiano".

