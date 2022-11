Quali forme di governo esistono? Elenco e spiegazione

I vari tipi di governo si differenziano in base a come vengono suddivisi il potere legislativo, esecutivo e giudiziario

Il governo nel linguaggio politico e giuridico indica tutti i soggetti che a livello nazionale o locale detengono il potere politico e non sono subordinati ad altri. E' uno degli elementi costitutivi dello Stato e sebbene comprenda tutti gli apparati statali e pubblici, dove vige la separazione dei poteri detiene in forme diverse quello legislativo, esecutivo e giudiziario. Il primo spetta al Parlamento mentre il secondo al Capo dello Stato. I rapporti tra i tre organi sono regolati dalla Costituzione e la verifica del rispetto delle norme da essa dettata spettano alla Corte costituzionale o la Corte suprema. Nella monarchia assoluta invece il governo coindice con il re e i suoi collaboratori.

Forme di stato e di governo: quali sono e differenze

Esistono diverse forme di governo, ognuna con caratteristiche peculiari:

Monarchia assoluta : tutti i poteri dello stato sono in mano al re, che nomina ministri e collaboratori e può revocarne la carica a piacimento

: tutti i poteri dello stato sono in mano al re, che nomina ministri e collaboratori e può revocarne la carica a piacimento Monarchia costituzionale : al re spetta il potere esecutivo mentre quello legislativo e giudiziario sono gestiti da organi indipendenti

: al re spetta il potere esecutivo mentre quello legislativo e giudiziario sono gestiti da organi indipendenti Monarchi parlamentare: il governo non necessita più della fiducia del sovrano ma di quella del Parlamento. Il sovrano resta come figura di rappresentanza e di garanzia

La maggior parte degli Stati occidentali comunque oggi ha adottato la Repubblica parlamentare come forma di governo. Anche questa si differenzia in alcuni punti in varie declinazioni. I tipi di Repubblica più comuni sono:

Repubblica presidenziale : il Capo del governo viene eletto direttamente o indirettamente dai cittadini

: il Capo del governo viene eletto direttamente o indirettamente dai cittadini Repubblica semipresidenziale : il Capo del governo per esercitare il potere deve godere della fiducia del Capo dello Stato e del Parlamento

: il Capo del governo per esercitare il potere deve godere della fiducia del Capo dello Stato e del Parlamento Repubblica dittatoriale: le funzione del Capo dello Stato sono in mano a un organo collegiale (Direttorio) che sebbene possa essere eletto dal Parlamento non è legato ad esso da un rapporto fiduciario. Oggi solo la Svizzera ha adottato questa forma di governo

Altri tipi di governo sono: