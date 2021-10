Forza Italia nel caos: guerra dei ministri azzurri a Berlusconi. Scissione?

Do ut des. Nella nuova residenza di Silvio Berlusconi a Roma, Villa Grande (il vertice si è tenuto a casa dell'ex Cav per una questione di cortesia, vista l'età e i recenti problemi fisici, e anche per le maggiori disponibilità di spazi del leader azzurro), è andato in scena ieri lo scambio tra i sovranista (o ex sovranisti) Matteo Salvini e Giorgia Meloni e l'ex presidente del Consiglio e leader azzurro. In cambio del sostegno compatto del Centrodestra alla candidatura di Berlusconi al Quirinale - quel sogno evocato già mesi fa per la prima volta proprio ad Affaritaliani.it da Antonio Tajani - il presidente di Forza Italia si è impegnato ufficialmente e formalmente a dire no a ogni tipo di riforma in senso proporzionale della legge elettorale. Ovvero il piano che stanno accarezzando, con qualche difficoltà, sia il Pd sia il Movimento 5 Stelle, oltre ovviamente ai centristi (renziani in testa). Il tema è assolutamente fondamentale e non è affatto una vera questione tecnica.



Il proporzionale, cioè il sistema con il quale votiamo ad esempio alle elezioni europee, consentirebbe a Forza Italia di sganciarsi dagli alleati di destra e con un ipotetico 7 o 8% di diventare nel prossimo Parlamento, probabilmente, l'ago della bilancia. Esattamente quello che non vogliono Salvini e Meloni, che temono una saldatura FI-Pd-M5S-cespugli centristi per continuare con Mario Draghi a Palazzo Chigi o con un altro premier se SuperMario dovesse andare al Quirinale- Per Lega e Fratelli d'Italia è decisivo inchiodare gli azzurri alla storica alleanza di Centrodestra. Perché proprio con il Rosatellum (che prevede i collegi elettoriali e quindi lo scontro bipolare) quel 7 o 8% di FI può essere decisivo per far vincere il Cdx e portare a Palazzo Chigi Salvini o Meloni (o Giorgetti, come ha detto ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi).